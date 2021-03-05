Оуэн: Мане мог специально не упасть в штрафной «Челси», чтобы Салах не бил пенальти
Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает, что нападающий Садио Мане мог специально не упасть в штрафной «Челси», чтобы не дать возможность Мохамеду Салаху реализовать пенальти.
«Был момент в первом тайме, когда каждый фанат «Ливерпуля» в мире подумал — сейчас будет пенальти! Я не мог поверить, что Мане не упал. Я не защищаю его, но обычно в таких случаях форварды падают… Мне просто интересно, подумал ли он: «Погодите минутку, я собираюсь забить, потому что, если я не устою на ногах, Салах получит ещё один пенальти.
Все мы знаем, насколько конкурентоспособны игроки атаки, насколько они эгоистичны. Эти форварды боролись за «Золотую бутсу» последние пару сезонов», — цитирует Оуэна Optus Sport.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Челси»:
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