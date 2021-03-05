Алана Мамаева может сесть в тюрьму на три года, если приедет в Испанию

Адвокат Тереза Буэйес, представляющая интересы испанки Ирен Гарсия Морено, рассказала о наказании, которого они будут добиваться для Аланы Мамаевой. Ранее жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева обвинила своего супруга в измене с Ирен.
«Это дело не входит в компетенцию международного суда, но в национальных трибуналах мы пойдём до конца. Какое наказание хотим? Три года лишения свободы, если госпожа Мамаева решит въехать в страну, потому что угрозы расправы в адрес моей подзащитной поступали именно в Испании. Если она явится в Испанию на слушания, то суд будет заслушивать её показания очно. Мы бы хотели, чтобы она приняла участие в заседаниях лично», — приводит слова Буэйес Sport24.
Напомним, на днях Мамаева уличила мужа в измене. Алана опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова». Позже Алана угрожала девушке, которую считает любовницей своего мужа.
- 5 марта 2021
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