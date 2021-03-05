Олег Романцев рассказал, когда его выпишут из больницы после операции на сердце

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил своё состояние после операции на сердце в результате инфаркта, а также рассказал, когда его выпишут из больницы.

«Сегодня прошёл много разных процедур, обследований, но все результаты будут готовы только девятого числа, во вторник. Состояние хорошее, настрой тоже очень хороший, думал, уже всё, выпишусь. Но доктора собрались, решили, что нужно дождаться всех заключений, только потом выписывать», — приводит слова Романцева Sport24.

О госпитализации Романцева стало известно утром 2 марта. Впоследствии в «Спартаке» сообщили, что специалист перенёс операцию на сердце.

Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.