Озил получил травму в матче с командой Кудряшова и пропустит не менее месяца

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил получил повреждение во втором тайме матча 28-го тура чемпионата Турции с «Антальяспором» (1:1). Футболист пропустит не менее месяца, сообщает HT Sport.



32-летнего футболиста унесли с поля на носилках на 67-й минуте встречи. Медицинское обследование выявило у Озила частичные разрывы внутренних и наружных боковых связок голеностопного сустава.



В январе Озил был представлен как игрок «Фенербахче». Контракт с Озилом подписан на три с половиной года.



16 января «Арсенал» и Месут Озил расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Срок действия контракта истекал 30 июня 2021 года. Озил выступал за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020-го он не выходил на поле. 32-летний немец не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ.

«Фенербахче» объявил о переходе Озила