Полузащитник «Спартака» Хендрикс: в Европе заблуждаются, недооценивая уровень РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился впечатлениями от Российской Премьер-Лиги и рассказал, чем российский футбол отличается от европейского.
«Думаю, многие недооценивают российскую лигу, насколько она жёсткая. Физический уровень команд в полном порядке. В России хороший футбол — много кто в Европе заблуждается, недооценивая уровень РПЛ.
Ничего непривычного для меня в РПЛ нет. Футбол есть футбол, правила везде одни. Конечно, обстоятельства иногда бывают трудными, особенно сейчас, зимой: холодно, снег, поля не всегда бывают в хорошем состоянии из-за погоды. Думаю, эти вещи отличают российский футбол от остального, но это ни в коем случае не является оправданием», — сказал Хендрикс в интервью пресс-службе «Спартака».
Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями не отметился. В январе 2021 года Хендрикс перешёл в «Спартак» из ПСВ.
- 5 марта 2021
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