Источник: Суркисы хотели продать киевское «Динамо» Усманову за $ 400 млн

Братья Суркисы собирались продать киевское «Динамо» российскому бизнесмену, бывшему совладельцу лондонского «Арсенала» Алишеру Усманову, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
Сделка могла состояться весной 2012 года. После ухода с поста президента Федерации футбола Украины Григорий Суркис решил продать клуб компании Усманова USM Holding. Сообщается, что цена вопроса составляла $ 400 млн. Аудиторские и финансовые службы холдинга Усманова дали добро на покупку.
Сделка сорвалась за день до подписания после телефонного звонка большого политика из администрации президента Украины. Неназванный политик посоветовал Усманову не торопиться, пообещав в ближайшее время поспособствовать резкому снижению стоимости «Динамо». В итоге Усманов окончательно отказался от покупки. Киевский клуб в то время также хотел приобрести украинский бизнесмен Юрий Иванющенко.
В 2012 году Bloomberg назвал Алишера Усманова самым богатым человеком России, оценив его состояние в $ 20 млрд.
- 5 марта 2021
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