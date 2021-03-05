Хендрикс: Промес всегда поможет, если я обращусь. С ним легче адаптироваться

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал о взаимоотношениях с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

«Промес в этом году перешёл в «Спартак» позже меня? Он всё равно больше помогает мне адаптироваться, чем я ему, ведь он уже играл за этот клуб. Он знает много людей, много разных мест. А я же тут даже месяца не провёл, так что мне всё здесь в новинку. Если у меня есть какие-то вопросы, то я знаю, что Квинси всегда поможет, если я обращусь к нему», — сказал Хендрикс в интервью пресс-службе «Спартака».

Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился. В январе 2021 года Хендрикс перешёл в «Спартак» из ПСВ.