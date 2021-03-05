Лионель Месси — лучший игрок чемпионата Испании в феврале

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком испанской Примеры по итогам февраля, сообщает официальный сайт лиги.
В пяти февральских матчах 33-летний аргентинец забил семь голов и отдал две результативные передачи. Месси занимает первое место в таблице лучших бомбардиров чемпионата Испании — на его счету 19 голов.
На звание лучшего игрока Примеры в феврале также претендовали Тибо Куртуа («Реал»), Александер Исак («Реал Сосьедад»), Яссин Буну («Севилья»), Алехандро Беренгер («Атлетик»), Набиль Фекир («Реал Бетис») и Хосе Луис Моралес («Леванте»).
Всего Месси провёл в испанском чемпионате 508 матчей, забил 463 гола и отдал 202 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского форварда в € 80 млн.
- 5 марта 2021
-
22:36
-
22:25
-
21:59
-
21:43
-
21:31
-
21:28
-
21:19
-
21:15
-
21:07
-
20:43
-
20:32
-
20:26
-
20:19
-
20:08
-
19:44
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
19:00
-
18:51
-
18:32
-
18:21
-
18:21
-
18:03
-
17:55
-
17:53
-
17:46
-
17:32
-
17:32
-
16:58
-
16:47
-
16:40
-
16:26
-
16:19
-
16:06