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Лионель Месси — лучший игрок чемпионата Испании в феврале

Лионель Месси — лучший игрок чемпионата Испании в феврале
Футбол / Испания 0

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком испанской Примеры по итогам февраля, сообщает официальный сайт лиги.

В пяти февральских матчах 33-летний аргентинец забил семь голов и отдал две результативные передачи. Месси занимает первое место в таблице лучших бомбардиров чемпионата Испании — на его счету 19 голов.

На звание лучшего игрока Примеры в феврале также претендовали Тибо Куртуа («Реал»), Александер Исак («Реал Сосьедад»), Яссин Буну («Севилья»), Алехандро Беренгер («Атлетик»), Набиль Фекир («Реал Бетис») и Хосе Луис Моралес («Леванте»).

Всего Месси провёл в испанском чемпионате 508 матчей, забил 463 гола и отдал 202 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского форварда в € 80 млн.

Месси повздорил с президентом и техническим директором «Севильи» после матча
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