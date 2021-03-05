Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим футболистом «Монако» в феврале, информирует официальный сайт клуба.
Головин занял первое место в голосовании болельщиков монегасков. В февральских матчах Александр забил за «Монако» три гола и отдал 3 результативные передачи. 24-летний россиянин набрал 37% голосов в опросе. Второе место занял Гильермо Марипан — 30% голосов.
В сезоне-2020/2021 Головин провёл в составе «Монако» 13 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость российского хавбека в € 19 млн.
«Монако» набрал 55 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером соревнований является «Лилль» (62). В тройку лидеров входят «Пари Сен-Жермен» (60) и «Лион» (59).
- 5 марта 2021
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