Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим футболистом «Монако» в феврале, информирует официальный сайт клуба.

Головин занял первое место в голосовании болельщиков монегасков. В февральских матчах Александр забил за «Монако» три гола и отдал 3 результативные передачи. 24-летний россиянин набрал 37% голосов в опросе. Второе место занял Гильермо Марипан — 30% голосов.

В сезоне-2020/2021 Головин провёл в составе «Монако» 13 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость российского хавбека в € 19 млн.

«Монако» набрал 55 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером соревнований является «Лилль» (62). В тройку лидеров входят «Пари Сен-Жермен» (60) и «Лион» (59).