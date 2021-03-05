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Слуцкий: у Газзаева в болельщицкой среде кличка Пёс

Слуцкий: у Газзаева в болельщицкой среде кличка Пёс
Футбол / РПЛ 0

Разговор главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и стендап-комика Ильи Соболева попал в выпуск шоу Comment Out на YouTube.

Одним из заданий для Соболева было позвонить Слуцкому и пригласить его на шоу «Прожарка». Комик зачитал главному тренеру «Рубина» несколько шуток, никак с ним не связанных. «Что общего у вас и у псины? Вы любите лизать яйца своему хозяину», — прочитал Илья. «Это была шутка про Газзаева. Очень распространённая в футбольных чатах», — ответил Слуцкий.

«Согласен. Я так и сказал: чуваки, это «ту мач», — сказал в ответ Соболев. «Вообще не «ту мач», — возразил Слуцкий. «Газзаеву — хорошо, Газзаеву она подойдёт», — продолжил Соболев. «Просто у него в болельщицкой среде кличка Пёс. Эта шутка была очень распространённой в болельщицкой среде», — пояснил Слуцкий.

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