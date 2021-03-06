Наивный, убогий и другие странные слова о топ-клубах АПЛ. Разбор 29-го тура

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем вынесенный 29-й тур. Фанастическая серия «Ман Сити» продолжается, «Тоттенхэм» победил «Фулхэм», но это было убого, «МЮ» не победил «Кристал Пэлас», и это было устало. «Ливерпуль» — «Челси» — топ-матч, но одна из команд была слишком не похожа на себя. Клоппу изменил даже прессинг.
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.
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Кирилл активно ведёт свой YouTube-канал.
Гриша ещё активнее ведёт свой канал в «Телеграме»! Заходите
В этом выпуске:
0:00 – Привет, Стерлинг!
0:51 – «Ливерпуль»: антирекорды, прессинг, пикник.
19:07 – «Челси»: контроль, обводка, Маунт.
31:57 – «Сити»: забор, рикошет, перестроение.
43:04 – «МЮ»: уныние, перепалка, уровень.
55:55 – «Тоттенхэм»: туман, Феллини, пыль.
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