«Боруссия» Д потеряла одного из лидеров перед матчем с «Баварией»

В субботу, 6 марта, в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию». Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия), начало — в 20:30 мск.

В предстоящем принципиальном матче «Боруссия» не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров — полузащитника Джейдона Санчо. Также встречу пропустят Джованни Рейна и Рафаэл Геррейру, сообщает пресс-служба «шмелей» в «Твиттере».

20-летний Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Летом 2017 года дортмундская «Боруссия» купила Джейдона у «горожан» за € 7,84 млн. В нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 31 матче чемпионата Германии, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт полузащитника с дортмундским клубом действует до лета 2023 года.