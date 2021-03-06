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Мончи извинился перед Куманом и Месси

Мончи извинился перед Куманом и Месси
Футбол / Испания 0

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи извинился перед главным тренером «Барселоны» Рональдом Куманом и форвардом Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Мончи принёс извинения Куману за то, что назвал его «нытиком» во время ответного матча 1/2 финала Кубка Испании. Мончи также извинился перед Месси. Тренер и футболист приняли извинения.

После победы «Барселоны» в игре с «Севильей» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0, первый матч – 0:2) у Месси произошёл конфликт с Мончи и президентом «Севильи» Пепе Кастро в подтрибунном помещении.

Когда руководители «Севильи» спускались в раздевалку, они встретили Месси фразой: «Вы всегда выигрываете одинаково», намекая на предвзятое судейство в пользу каталонцев. Месси ответил: «Вы едете домой».

Месси повздорил с президентом и техническим директором «Севильи» после матча
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