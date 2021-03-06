«Валенсия» вырвала победу у «Вильярреала» в добавленное время
В матче 26-го тура испанской Примеры «Валенсия» переиграла «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 40-й минуте счёт открыл нападающий «Вильярреала» Жерар Морено, который реализовал пенальти. Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер сравнял счёт, также забив с 11-метровой отметки. В добавленное время полузащитник хозяев Гонсалу Гедеш забил победный гол, ему ассистировал Кристиан Олива.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в матче участия не принимал.
«Валенсия» набрала 30 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (37) занимает седьмое место. Лидером соревнований является «Атлетико» (58).
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