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«Валенсия» вырвала победу у «Вильярреала» в добавленное время

«Валенсия» вырвала победу у «Вильярреала» в добавленное время
Футбол / Испания 0

В матче 26-го тура испанской Примеры «Валенсия» переиграла «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 40-й минуте счёт открыл нападающий «Вильярреала» Жерар Морено, который реализовал пенальти. Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер сравнял счёт, также забив с 11-метровой отметки. В добавленное время полузащитник хозяев Гонсалу Гедеш забил победный гол, ему ассистировал Кристиан Олива.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в матче участия не принимал.

«Валенсия» набрала 30 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (37) занимает седьмое место. Лидером соревнований является «Атлетико» (58).

Испания - Примера. 26-й тур
05 марта 2021, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 40' (пен)   1:1 Солер – 86' (пен)   2:1 Гедеш – 90+1'
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