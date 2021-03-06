Клопп: если игрок хочет уйти, потому что нас не будет в Лиге чемпионов, то он мне не нужен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном уходе игроков из клуба в том случае, если они не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Я знаю, что у нас есть лояльность игроков. Сейчас не та ситуация, когда игрок говорит мне: «В следующем году у нас не будет Лиги чемпионов, поэтому я должен уйти». Этого не случится. Я знаю их достаточно хорошо. Мы говорили много лет назад, что если игрок не хочет приезжать сюда, потому что мы не играем в Лиге чемпионов в следующем году, то мне не нужен он. И если игрок хочет уйти, потому что у нас не будет в Лиге чемпионов, то он также мне не нужен», — приводит слова Клоппа Goal.

На данный момент «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 43 очка. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на 4 очка.