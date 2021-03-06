«Фиорентина» связалась с агентом Дженнаро Гаттузо

«Фиорентина» связалась с представителем главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо, сообщает Football Italia.

По данным источника, президент «Фиорентины» Рокко Комиссо связался с агентом Гаттузо, чтобы оценить возможное назначение специалиста на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может расстаться с Гаттузо по окончании текущего сезона.

Гаттузо был назначен главным тренером неаполитанцев в декабре 2019 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2021 года. В июне 2020 года «Наполи» стал обладателем Кубка Италии. В нынешнем чемпионате Италии после 24 матчей подопечные Гаттузо с 44 очками занимают шестое место.

«Фиорентину» в свою очередь на данный момент возглавляет Чезаре Пранделли. После 25 матчей команда занимает 14-е место, набрав 25 очков.