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Представитель гей-партии обвинил Златана Ибрагимовича в гомофобии и дискриминации

Представитель гей-партии обвинил Златана Ибрагимовича в гомофобии и дискриминации
Футбол / Италия 0
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Представитель гей-партии Фабрицио Марраццо обвинил нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича в гомофобии и дискриминации после шутки на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, сообщает Football Italia.

Ведущий попросил 39-летнего футболиста представить, как транслировать шоу из его дома.

«Певцы в гостиной, девушки со Златаном. Ты на кухне делаешь мне кофе», — ответил Ибрагимович.

Затем ведущий спросил, что будет делать певец Ахилле Лауро, которого считают бисексуальным.

«Мы поместим его в гараж, чтобы он присматривал за машинами, воры не войдут и ничего не украдут, потому что они его боятся», — сказал швед.

Позже Мараццо отметил, что это были унизительные слова. Также он отметил, что в 2010 году швед уже позволял себе гомофобную шутку.

Фестиваль будет проходить с 2 по 6 марта 2021 года. Сообщалось, что Ибрагимович будет присутствовать на всех пяти вечерах фестиваля. Фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо проводится с 1951 года. На фестивале избирается участник, который будет представлять Италию на конкурсе Евровидения.

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