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«Ювентус» нацелился на Серхио Агуэро

«Ювентус» нацелился на Серхио Агуэро
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Goal со ссылкой на Sport Mediaset.

По данным источника, в «Ювентусе» считают, что он поможет усилить их атаку вместе с португальцем Криштиану Роналду.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. 32-летний аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями. В Лиге чемпионов он провёл 4 матча, в которых записал в свой актив 2 гола.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже определился с заменой для Серхио Агуэро в случае его ухода.

Агуэро ведёт переговоры с «Ювентусом», «Интером» и «Барселоной»
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