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Успехи россиян в лыжах и биатлоне, Головин — игрок месяца в «Монако». Главное к утру

Успехи российских лыжников и биатлонистов, впечатляющее достижение Головина в «Монако» и реакция «Спартака» на информацию о готовности Тедеско переподписать контракт – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира.

2. Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.

3. Александр Головин признан лучшим футболистом «Монако» в феврале.

4. В «Спартаке» отреагировали на информацию о готовности Тедеско переподписать контракт.

5. Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед турниром UFC 259.



6. Плей-офф КХЛ: ЦСКА разгромил «Спартак», «Ак Барс» разобрался с «Торпедо», «Салават» сравнял счёт в серии с «Трактором», а «Локомотив» не почувствовал сопротивления в матче с «Йокеритом».



7. НХЛ: ассистентский дубль Капризова в игре с «Аризоной» и «-4» у Овечкина с «Бостоном».



8. Российский лыжник Александр Большунов пригласил на свадьбу главного конкурента – норвежца Йоханнеса Клебо.