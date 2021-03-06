Ибрагимович приехал на фестиваль в Сан-Ремо на мотоцикле болельщика «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, как приехал на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо на мотоцикле болельщика миланской команды.
«После трёх часов в пробке я велел водителю открыть дверь машины и выпустить меня. Я остановил мотоциклиста и спросил его: «Можешь отвезти меня в Сан-Ремо?» Я знаю, что это кажется чем-то невероятным. Я снял видео, потому что иначе мне бы никто не поверил. Рисковал ли я? Возможно, но я не боюсь рисковать. К тому же, ничего другого не оставалось, чтобы успеть на фестиваль», — приводит слова Ибрагимовича Goal.com.
«Я возвращался домой и увидел чёрный автомобиль. Там было два человека, один из них был похож на Ибрагимовича. Оказалось, что это и есть Златан. Конечно, я согласился отвезти его, никаких проблем. Я позвонил жене и сказал, что поеду с Ибрагимовичем в Сан-Ремо. Она не поверила. Златан хотел сам водить, но я не позволил. Я болею за «Милан». Златан сказал, что пришлёт мне свою футболку», — отметил мотоциклист.
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