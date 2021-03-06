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«Это бессмысленно». Гвардиола выступил против отъезда игроков в сборные из-за коронавируса

«Это бессмысленно». Гвардиола выступил против отъезда игроков в сборные из-за коронавируса
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил против отъезда футболистов в сборные из-за прохождения 10-дневного карантина после возвращения в Англию. Напомним, в конце марта пройдут матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Не думаю, что отъезд игроков в сборные имеет смысл, потому что потом им придётся 10 дней быть на карантине в Англии. В этом нет смысла. Мы тяжело работали на протяжении всего сезона, после матчей сборных важные футболисты не смогут играть 10 дней, это бессмысленно. Они не собираются улетать, это точно.

Если у футболистов будет возможность улететь в сборные, выступить, а затем незамедлительно вернуться к тренировкам в клубе, они отправятся в национальные команды. Мы вкладываем много времени и денег в важную часть сезона, и если семь-восемь футболистов в итоге не смогут играть, то в этом нет смысла», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

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