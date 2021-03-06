Судья Левников рассказал, как получил назначение на матч Кубка Греции

Российский футбольный судья Кирилл Левников рассказал, как получил назначение на матч 1/4 финала Кубка Греции между «Панатинаикосом» и ПАС (1:2).



«В Греции с судьями работает Марк Клаттенбург, известный в прошлом английский арбитр. Собственно, он и сделал официальное приглашение. Всех подробностей не знаю, мне об этом сообщил наш руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи.



То, чем отличается стиль игры в Греции: там достаточно эмоциональные футболисты. Поэтому был нацелен на то, чтобы быть близко к моменту, всегда обращать внимание на эту эмоциональность, пресекать ее, больше внимания уделить именно управлению игры. В остальном никаких проблем игроки или команды нам не доставили. «Панатинаикос» и ПАС — клубы хорошего уровня, получился интересный футбол.



Греческие коллеги ничего особенно не сказали. Говорили, что нужно быть самим собой, это следует из рекомендаций УЕФА, и Марк Клаттенбург требует того же. Для нас это самое главное, не надо было как-то перестраиваться, менять стиль работы. Выходил как на обычный матч российского чемпионата, только с учётом что нужно лететь в другую страну, — цитирует Левникова «Матч ТВ».

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