MLS проверит переход Блеза Матюиди в клуб Бекхэма
MLS проверит переход бывшего полузащитника «Ювентуса» Блеза Матюиди в «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является экс-игрок национальной команды Англии Дэвид Бекхэм, сообщается на официальном сайте лиги.
«MLS приступила к официальной проверке подписания контракта между „Интер Майами“ и Блезом Матюиди. В частности, лига проверит, соответствовал ли этот трансфер бюджету зарплат и основным принципам турнира. MLS не будет давать дополнительных комментариев до завершения расследования», — говорится в заявлении лиги.
Напомним, Матюиди стал игроком «Интер Майми» в августе 2020 года. Ранее французский футболист выступал за туринский «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Сент-Этьен» и «Труа».
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