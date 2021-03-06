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MLS проверит переход Блеза Матюиди в клуб Бекхэма

MLS проверит переход Блеза Матюиди в клуб Бекхэма
Футбол / Прочие турниры 0

MLS проверит переход бывшего полузащитника «Ювентуса» Блеза Матюиди в «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является экс-игрок национальной команды Англии Дэвид Бекхэм, сообщается на официальном сайте лиги.

«MLS приступила к официальной проверке подписания контракта между „Интер Майами“ и Блезом Матюиди. В частности, лига проверит, соответствовал ли этот трансфер бюджету зарплат и основным принципам турнира. MLS не будет давать дополнительных комментариев до завершения расследования», — говорится в заявлении лиги.

Напомним, Матюиди стал игроком «Интер Майми» в августе 2020 года. Ранее французский футболист выступал за туринский «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Сент-Этьен» и «Труа».

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