Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Флик: любой матч с дортмундской «Боруссией» — это нечто особенное

Флик: любой матч с дортмундской «Боруссией» — это нечто особенное
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 24-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».

«Мы являемся лидерами таблицы, и мы хотим защитить это лидерство. Мы хотим одержать победу в матче с дортмундской „Боруссией“, и именно с таким настроем подходим к встрече. Любой матч с „Боруссией“, как и игры Лиги чемпионов, — это нечто особенное. Каждый футболист „Баварии“ мотивирован», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».

Матч 24-го тура чемпионата Германии сезона-2020/2021 «Бавария» — «Боруссия» Д состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «Боруссия».

Терзич: матчи с «Баварией» показали, что «Боруссия» Д приблизилась к ней
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021