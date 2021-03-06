Флик: любой матч с дортмундской «Боруссией» — это нечто особенное
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 24-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».
«Мы являемся лидерами таблицы, и мы хотим защитить это лидерство. Мы хотим одержать победу в матче с дортмундской „Боруссией“, и именно с таким настроем подходим к встрече. Любой матч с „Боруссией“, как и игры Лиги чемпионов, — это нечто особенное. Каждый футболист „Баварии“ мотивирован», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».
Матч 24-го тура чемпионата Германии сезона-2020/2021 «Бавария» — «Боруссия» Д состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «Боруссия».
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