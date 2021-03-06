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ЦСКА — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

ЦСКА — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 6 марта, состоится матч ЦСКА — «Ахмат». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Ахмат» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Милюченко и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».

ЦСКА в 20 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ахмат» (26) — на 11-м месте.

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