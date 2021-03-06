Экс-тренер Холанда: следующей команде Эрлинга крупно повезёт

Альф Ингве Бернтсен, экс-тренер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, поделился мнением о будущем бывшего подопечного.
«Эрлинг продолжает меня впечатлять. Я знал, что он станет достойным футболистом, но не ожидал такого уровня в 20 лет. Думаю, сейчас „Боруссия“ — идеальный клуб для него. Эрлингу всего 20 лет, он всё ещё может совершенствоваться и развиваться в Дортмунде. Но он также может выступать за лучшие клубы и добиваться с ними успеха. Так что оба варианта — остаться или переехать — были бы правильными для Эрлинга. Он может добиться успеха в любом клубе, включая „Реал“. Следующей команде Холанда крупно повезёт», — приводит слова Бернтсена Marca.
В сезоне-2020/2021 Холанд провёл 17 матчей в чемпионате Германии, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.
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