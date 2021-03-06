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«Это мировой класс, высший уровень». Томас Тухель – о Н’Голо Канте

«Это мировой класс, высший уровень». Томас Тухель – о Н’Голо Канте
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями от работы с полузащитником Н’Голо Канте.

«С первой секунды первой тренировки мне стало ясно, на что способен этот парень. Это просто невероятно. Когда смотришь на его показатели по итогам матча, то думаешь, что в один лист записали показатели сразу двоих футболистов. Это мировой класс, высший уровень. Я счастлив, что Н’Голо выступает за нас», — цитирует Тухеля talkSPORT.

4 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. «Ливерпуль» в 27 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (47) — на 4-м месте.

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