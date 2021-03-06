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Лука Йович: возвращение из «Реала» в «Айнтрахт» — прогресс для меня

Лука Йович: возвращение из «Реала» в «Айнтрахт» — прогресс для меня
Футбол / Германия 0
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Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович оценил своё возвращение в клуб из мадридского «Реала».

«Думаю, что возвращение в «Айнтрахт» — прогресс для меня. Нет сомнений в том, что это было правильное решение, в этой команде мне всё подходит. Главное — команда является успешной. Когда команда показывает положительные результаты, я чувствую себя довольным. Я постараюсь помогать «Айнтрахту» всем, чем смогу», — цитирует Йовича AS.

26 февраля «Вердер» принимал «Айнтрахт» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Вердер» по итогам 22 встреч немецкой Бундеслиги набрал 26 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице. «Айнтрахт» упустил шанс подняться на 3-е место, команда из Франкфурта имеет 42 очка и находится на 4-м месте.

«Айнтрахт» упустил шанс подняться на 3-е место Бундеслиги, проиграв «Вердеру»
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