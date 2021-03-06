«Бёрнли» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 6 марта, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Бёрнли» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бёрнли» — «Арсенал».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринер. В бригаду войдут ассистенты Скотт Леджер и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Энтони Тейлор.



Лондонский «Арсенал» в 26 матчах набрал 37 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (29) — на 15-м месте. Лидером сорвенований является «Манчестер Сити» (65).



В первом круге турнира «Арсенал» проиграл «Бёрнли» со счётом 0:1. Встреча состоялась 13 декабря 2020 года.