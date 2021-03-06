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Вратарь «Астон Виллы» — об уходе из «Арсенала»: всё там любил, но клуб меня не заслуживал

Вратарь «Астон Виллы» — об уходе из «Арсенала»: всё там любил, но клуб меня не заслуживал
Футбол / Англия 0
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Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал о том, как принял решение покинуть «Арсенал».

«Мне всё нравилось в „Арсенале“. Я всё ещё люблю этот клуб, я по-прежнему смотрю их матчи, но мне казалось, что они не доверяли мне так, как должны были. Такова реальность. „Арсенал“ продолжал приобретать вратарей, которые становились игроками основы, а я так и оставался голкипером академии.

Когда я был на пике, чувствовал, что „Арсенал“ не заслуживает меня из-за того, как обращается со мной. „Канониры“ не могли гарантировать мне игровое время, в котором я нуждался, поэтому я решил, что пришло время уходить. Уходить из клуба спустя 10 лет непросто. Моя семья не понимала, почему я хочу покинуть „Арсенал“, но я горжусь тем, что решился на это. Это было рискованно, но я всегда верил, что если ты останешься в зоне комфорта, ты ничего не достигнешь в жизни. Я решил двигаться вперёд», — приводит слова Мартинеса Sky Sports.

«Арсенал» сообщил об убытках в размере € 55,3 млн за прошлый финансовый год
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