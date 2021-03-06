«Советы влиятельных людей. Логики никакой». Корнеев – о трансфере Кокорина в «Фиорентину»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о трансфере нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
«Наверное, это советы влиятельных для кого-то людей. Когда «Фиорентина» бьётся на выживание и берёт в этот момент неготового Кокорина — это всегда вопрос стратегический. Если бы он феерил в «Спартаке», в этом была бы какая-то логика. Здесь, как я понимаю, все пошли на этот риск, а самый большой риск на себя взял спортивный директор. Потому что для меня логики нет никакой. Брать в тот период именно Кокорина в «Фиорентину», которая борется за выживание», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
- 6 марта 2021
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