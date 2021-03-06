«Ротор» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 6 марта, состоится матч «Ротор» — «Химки». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ротор» — «Химки» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сереем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Химки».



«Химки» в 20 матчах набрали 28 очков и занимают 10-е место в тунирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (17) — на 13-м месте.