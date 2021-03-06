Болельщики ЦСКА посвятили баннер Юрию Розанову

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Болельщики ЦСКА вывесили на трибуне перед матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» баннер, посвящённый комментатору Юрию Розанову, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

О смерти Розанова стало известно 3 марта. Комментатор скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием в возрасте 59 лет.

«Болельщик, комментатор. Юрий Розанов, покойтесь с миром», — гласит надпись на баннере.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».

Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.