Болельщики ЦСКА посвятили баннер Юрию Розанову

Болельщики ЦСКА вывесили на трибуне перед матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» баннер, посвящённый комментатору Юрию Розанову, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
О смерти Розанова стало известно 3 марта. Комментатор скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием в возрасте 59 лет.
«Болельщик, комментатор. Юрий Розанов, покойтесь с миром», — гласит надпись на баннере.
Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».
Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.
- 6 марта 2021
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