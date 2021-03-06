Агент: Рыжиков завершит карьеру летом. К этому всё идет
Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о планах голкипера на завершение карьеры.
«Сезон закончит — уйдёт. Ну, где-то начнёт тренировать. Устал он уже от всех этих нервотрёпок. Думаю, да Сергей завершит карьеру. В любом случае последнее слово за ним, но к этому всё идет.
Единственно жалко, что заканчивает в такой команде, как «Тамбов» и на такой ноте. В команде, которая: «Я тебя слепила из того, что было». Знаете, такая песня есть. А так, я не сомневаюсь, что из него нормальный тренер выйдет. Его уважают и любят болельщики, специалисты, футболисты. У нас же как: Акинфеева никогда не примут фанаты «Спартака» и другие подобные примеры. А у Сереги со всеми хорошие отношения», — цитирует Сафонова ТНВ.
Агент Рыжикова: Сергей – в «Тамбове», но не хочет позориться, пропуская 7-8 мячей за матч
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