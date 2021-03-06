Эмиль Бохинен присутствует на матче ЦСКА с «Ахматом»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен присутствует на матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



«Эмиль во время восстановления от небольшого повреждения не пропускает матчей: неделю назад был на игре с «Локомотивом», сегодня – на матче с «Ахматом», — сообщает пресс-служба ЦСКА.



Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.



ЦСКА в 20 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ахмат» (26) — на 11-м месте.

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