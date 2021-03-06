Агент Сафонов: летом напрашивается смена Гончаренко в ЦСКА

Агент Алексей Сафонов выразил мнение, что ЦСКА стоит подумать над сменой главного тренера летом.
«Для меня непонятны действия Гончаренко. Убрали Онопко из тренерского штаба, Овчинникова. Что там происходит — непонятно. Я думаю, ЦСКА будет бороться за место в Лиге чемпионов, ведь на кону серьезные бабки.
Здесь я могу лишь высказать сугубо личное мнение, как болельщик ЦСКА. Моё мнение — летом напрашивается смена главного тренера. Мне кажется, что ЦСКА в последнее время прогрессирует не так, как хотелось бы», — цитирует Сафонова ТНВ.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а до этого работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России в 2018 году и дважды становилась серебряным призёром чемпионата страны (сезон-2016/2017, 2017/2018). Специалист тренировал также БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.
- 6 марта 2021
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