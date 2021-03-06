«Ротор» — «Химки»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Химок» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Маевский, Давиташвили, Понсе.
Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Алейник, Серченков, Медведь, Арабидзе, Муллин, Фламарион.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Могилевец, Мирзов, Боженов.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Жумабеков, Алиев, Глушенков.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков.
- 6 марта 2021
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