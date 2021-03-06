Гвардиола: чтобы попасть в число топ-клубов, надо тратить деньги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, что помогло «горожанам» провести серию побед во всех турнирах, насчитывающую уже 21 матч.
«Причин этого очень много. Это и крайне мощная организация: приятные, добрые люди, сотрудники, тренерский штаб, футболисты. Если говорить о достижениях нашего клуба за последние четыре года, о таком количестве побед, то для этого в том числе необходимы прекрасные игроки.
Один титул можно выиграть со средним составом, но если хочешь побеждать часто, нужны игроки самого высочайшего уровня, а такие стоят больших денег. Я именно так вижу эту ситуацию. «Бавария» или «Барселона», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Милан», «Селтик» или «Рейнджерс», которые чаще всего побеждают в Шотландии, – у всех этих клубов больше денег, чем у остальных.
Разговоры о том, что мы побеждаем благодаря деньгам, всегда будут сопровождать нас. Многие журналисты говорят, что мы побеждаем только благодаря деньгам. Так что отчасти это правда. Мы спокойно это принимаем. Также они говорили и о других командах, у которых бюджет больше нашего. С этим нужно просто смириться.
Но нам позволяет быть на высоте и мощнейшая организация в клубе, и потрясающее отношение к делу во всех её отделах. Это просто невероятно. Я говорю не столько о себе и тренерском штабе, сколько обо всех отделах. Именно это позволяет становиться нам настоящей машиной.
Мы не были в числе элитных клубов 30-40 лет назад. Чтобы попасть в это число, в современном мире нужно тратить деньги. Раньше «Манчестер Юнайтед» побеждал чаще других, потому что тратил больше всех. В «Барселоне» и «Реале» происходило то же самое», – приводил слова Гвардиолы.
Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. За это время «горожане» дважды становились чемпионом Англии. В нынешнем сезоне с 65 очками после 27 матчей они уверенно возглавляют турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 14 очков.
- 6 марта 2021
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