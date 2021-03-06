Арбитр Федотов: второй гол ЦСКА «Ахмату» засчитан правильно. Офсайда не было

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод со вторым голом ЦСКА в ворота «Ахмата» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, преимущество «армейцев» в счёте укрепил полузащитник Никола Влашич.
«Второй гол ЦСКА «Ахмату» засчитан правильно – Ненахов лежал ближе к линии ворот, чем игрок нападения ЦСКА. Офсайда там не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Милюченко и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сократив отставание от лидера – «Зенита» (42). «Ахмат» (26) – остался на 11-м месте.
- 6 марта 2021
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