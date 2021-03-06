Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Ростов» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 6 марта, состоится матч «Ростов» — «Сочи». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Волгограде. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Сочи» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Сочи».

«Сочи» в 20 матчах набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (33) — на 5-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021