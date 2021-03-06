«Ростов» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 6 марта, состоится матч «Ростов» — «Сочи». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Волгограде. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Сочи» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Сочи».
«Сочи» в 20 матчах набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (33) — на 5-м месте.
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