Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гончаренко: есть вероятность, что к следующей игре ЦСКА кто-то из травмированных вернётся

Гончаренко: есть вероятность, что к следующей игре ЦСКА кто-то из травмированных вернётся
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 21-го тура чемпионата России с «Ахматом» высказался об игре полузащитника Ильзата Ахметова и оценил вероятность возвращения травмированных футболистов в следующей встрече.

«Ахметов много пропустил, но провёл весь сбор в общей группе. Физически готов хорошо, технически никогда не было проблем. Он понимает, что ему нужно делать. Для опорника хотелось бы, чтобы у него больший кругозор. Но учитывая, что нет Дзагоева и Облякова, это важная фигура в центре поля. По травмированным мы посмотрим. Но есть вероятность, что к следующему матчу кто-то вернётся», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сократив отставание от лидера – «Зенита» (42). «Ахмат» (26) остался на 11-м месте.

Гончаренко: ЦСКА должен ещё лучше использовать Рондона
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021