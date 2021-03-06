Гончаренко: есть вероятность, что к следующей игре ЦСКА кто-то из травмированных вернётся

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 21-го тура чемпионата России с «Ахматом» высказался об игре полузащитника Ильзата Ахметова и оценил вероятность возвращения травмированных футболистов в следующей встрече.

«Ахметов много пропустил, но провёл весь сбор в общей группе. Физически готов хорошо, технически никогда не было проблем. Он понимает, что ему нужно делать. Для опорника хотелось бы, чтобы у него больший кругозор. Но учитывая, что нет Дзагоева и Облякова, это важная фигура в центре поля. По травмированным мы посмотрим. Но есть вероятность, что к следующему матчу кто-то вернётся», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сократив отставание от лидера – «Зенита» (42). «Ахмат» (26) остался на 11-м месте.