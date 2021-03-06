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Талалаев: Рондон – хороший нападающий, но в моменте со вторым голом он нарушал правила

Талалаев: Рондон – хороший нападающий, но в моменте со вторым голом он нарушал правила
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Хороший первый тайм, не уступали сопернику, не забили моменты, пенальти — который могли не допустить. Во втором тайме уступили, рассчитывали на более агрессивную игру от тех, кто вышел на замену. Плюс «армейцы» хорошо играют по счёту.

Снял Беришу в перерыве, потому что боялся, что он удалится. Нам ехать в Санкт-Петербург, бороться за очки, он нам нужен. Что касается Рондона, то он хороший нападающий, но, на мой взгляд, в моменте со вторым голом он нарушал правила на Ненахове», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После победы ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сократив отставание от лидера – «Зенита» (42). «Ахмат» (26) остался на 11-м месте.

ЦСКА победил «Ахмат» и сократил отставание от «Зенита» до двух очков
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