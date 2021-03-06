Константин Марадишвили: у ЦСКА очень высокие ожидания от концовки сезона

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).
«Были готовы к тому, что предложит нам соперник. Справились, набрали три очка, двигаемся дальше. Все игроки у нас сильные и серьёзные. Алана, конечно, не хватает. Думаю, скоро он вернётся. У нас большая конкуренция.
Рондон очень хороший игрок, много где поиграл. Ему не составило труда влиться в коллектив и РПЛ. Всё хорошо, поздравляю его с дебютным голом – дальше больше. Ожидания от концовки сезона очень высокие, как и амбиции. Но пока рано о чём-то говорить. Двигаемся от матча к матчу», — передаёт слова Марадишвили корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сократив отставание от лидера – «Зенита» (42). «Ахмат» (26) остался на 11-м месте.
- 6 марта 2021
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