«Посмотрел шикарный футбол». Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о приглашении на матч «армейцев» с «Ахматом» (2:0).
«На игру попал благодаря руководству: Сергей Павлович Аксёнов и Роман Юрьевич Бабаев совместным решением пригласили меня на матч с «Ахматом». Я, конечно же, с удовольствием откликнулся. Посмотрел шикарный футбол, а ЦСКА одержал уверенную победу. Если раньше я наблюдал за игрой с лавочки, то сегодня приятно удивился: с трибуны совсем другой вид и ракурс. Мне всё понравилось. В своём сердце я разделяю эту победу вместе с ЦСКА. Сегодня был замечательный день», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, Чепчугов защищал цвета ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года. В составе «армейцев» он провёл 28 матчей, в которых пропустил 33 гола.
- 6 марта 2021
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