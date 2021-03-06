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«Арсенал» второй раз в сезоне потерял очки в матче с «Бёрнли»

«Арсенал» второй раз в сезоне потерял очки в матче с «Бёрнли»
Футбол / Англия 0
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В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоялся стартовый матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Арсенал». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Гости открыли счёт уже на шестой минуте матча — нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, получив передачу от Виллиана, сместился в центр и нанёс удар в ближний угол — мяч проскочил под рукой вратаря хозяев Ника Поупа.

Видео гола Пьера-Эмерика Обамеянга

Хозяева сравняли счёт на 39-й минуте матча — полузащитник «канониров» Гранит Джака, находясь в собственной штрафной, неудачно выбил мяч, попав в нападающего хозяев Криса Вуда, от бедра которого мяч залетел в ворота.

Видео гола Криса Вуда

Лондонский «Арсенал» в 27 матчах набрал 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (30) — на 15-м месте.

В матче первого круга, состоявшемся 13 декабря 2020 года, «Арсенал» дома проиграл «Бёрнли» со счётом 0:1.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
06 марта 2021, суббота. 15:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Обамеянг – 6'   1:1 Вуд – 39'
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