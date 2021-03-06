Артета — о матче с «Бёрнли»: в потере очков мы должны винить только себя

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:1).

«Сегодня был действительно тяжёлый матч на стадионе с не самым качественным газоном, но я должен сказать, что мы должны были забить свои моменты, которых у нас было предостаточно. Трудно побеждать, когда вы упускаете такие шансы, которые у нас были сегодня. Был ли пенальти за игру рукой футболиста «Бёрнли»? Если это не штраф, то кто-то должен объяснить мне, что это такое.



Мы должны были победить сегодня, оглядываюсь на те моменты, которые у нас удалось создать. Из-за плохой реализации мы должны винить в потере очков только себя. Мы полностью доминировали в первом тайме, но соперник усложнял игру большим количеством забросов.



Мы создавали моменты и должны были выиграть с двумя — тремя голами. Но если вы даёте хоть какую-то надежду какой-либо команде в АПЛ, то они обязательно воспользуются этим», — приводит слова испанского специалиста BBC.

Видео нереализованного момента Николя Пепе в мачте с «Бёрнли»

Лондонский «Арсенал» в 27 матчах набрал 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (30) — на 15-м месте.