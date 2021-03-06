Адольфо Гайч забил дебютный гол за «Беневенто»

Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, принадлежащий ЦСКА, забил дебютный гол в итальянской Серии А.

На 24-й минуте аргентинец открыл счёт в матче со «Специей». Бенито Виола отдал поперечную передачу в штрафную, и Гайч вколотил мяч в правый нижний угол.

В матче со «Специей» Гайч впервые вышел в основном составе «Беневенто».

Гайч арендован на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.



Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч в 13 матчах Российской Премьер-Лиги отдал 1 результативную передачу.