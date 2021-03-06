Талалаев: сейчас тяжело и команде, и руководству. Тем более, что оно у нас очень грозное

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о предстоящем календаре команды.

«Все знают о том, какой у нас сейчас календарь. Из пяти игр мы проведем четыре матча с теми командами, которые борются за самые высокие места в чемпионате. Главное — это преодолеть этот трудный момент.

Сейчас и футболистам тяжело, и тренерскому штабу. Представляю то, насколько непросто сейчас нашему руководству, тем более что оно у нас очень грозное», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

«Ахмат» в Российской Премьер-Лиге занимает 11-е место, набрав 26 очков. Команда не побеждает в РПЛ с 21 ноября 2020-го года, серия без побед длится уже 7 игр. Следующая встреча — с лидером чемпионата «Зенитом» (42). Матч состоится 13-го марта в Санкт-Петербурге.