Криштиану Роналду начнёт матч с «Лацио» в запасе. Сообщалось, что он получил травму

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начнёт матч 26-го тура чемпионата Италии с «Лацио» на скамейке запасных, сообщает Sky Sport Italia.
Ранее Football Italia заявляли, что португалец получил небольшое повреждение и может пропустить игру. Роналду не готов на 100 процентов, а в клубе не хотят рисковать главной звездой клуба перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».
Однако согласно информации Sky Sport Italia, Андреа Пирло решил не рисковать Роналду перед ЛЧ. Ни о какой травме речи не идёт.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету 36-летнего португальца 20 забитых мячей и 2 результативные передачи в 21 встрече. Всего он провёл в этом сезоне 30 игр, в которых забил 27 голов и отдал 3 голевые передачи.
9 марта «Ювентусу» предстоит сыграть дома ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту». Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу португальцев.
- 6 марта 2021
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