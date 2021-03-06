Арбитр Федотов: следовало назначить пенальти в ворота «Ротора» за игру рукой Кипиани

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод во втором тайме матча «Ротор» — «Химки» (0:0).



«На 72-й минуте матча «Ротора» и «Химок» следовало назначить пенальти в ворота «Ротора» – Кипиани играл рукой. Это должен был быть 11-метровый, так как мы видим движение руки игрока к мячу, это именно игра рукой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 0:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сереем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков.