Арбитр Федотов: следовало назначить пенальти в ворота «Ротора» за игру рукой Кипиани

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод во втором тайме матча «Ротор» — «Химки» (0:0).
«На 72-й минуте матча «Ротора» и «Химок» следовало назначить пенальти в ворота «Ротора» – Кипиани играл рукой. Это должен был быть 11-метровый, так как мы видим движение руки игрока к мячу, это именно игра рукой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 0:0.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сереем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков.
- 6 марта 2021
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